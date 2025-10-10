صدر عن سجناء لبنان البيان التالي:

"بما أن الحقوق تؤخذ ولا تُمنح، وبما أن الحكومات المتعاقبة كانت و لا تزال تفشل في حلّ معضلة السجون، وبما أن مجلس النواب لا يعتبرنا بشراً ويستمر في تجاهل معاناتنا، وبما أننا أصبحنا نموت مجاناً لانعدام الدواء والغذاء، وبما أن أكثر من ٨٠ بالمائة منا لا يزالون بلا محاكمات عادلة منذ أكثر من عشر سنوات، وبما أننا تعرضنا لمحاكمات جائرة وتم التنكيل بنا لأسباب سياسية، وبما أننا بشر و لسنا مجرد أرقام، وبما أن العدالة المتأخرة ظلم و العدالة الانتقائية ظلم والعدالة بلا رحمة ظلم، وبما أن لكل شيئ حد..

قررنا نحن سجناء لبنان بعد كل هذا القهر المتراكم، أن نصرخ في وجه القهر صرخة أخيرة.. و أن نذكر بمطالبنا المحقة لإنهاء معاناتنا، و هي:

📌تحديد سنوات حكمي "المؤبد" و "الإعدام".

📌تقليص السنة السجنية استثنائيا لستة أشهر.

📌 تخلية سبيل كل موقوف تجاوزت مدة توقيفه الـ "١٠ سنوات" ولا يزال بلامحاكمة.

📌 إقرار إلزامية دغم الأحكام.

📌تسليم جميع السجناء السوريين إلى بلادهم.

و إن تم تجاهل هذا النداء الإنساني الأخير، فإننا مقبلون قريبا في جميع السجون على خطوات تصعيدية مشروعة..