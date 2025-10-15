قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو: " ان العلاقات الروسية السورية علاقات صداقة ولم تكن لروسيا أي علاقات منوطة بالحالة السياسية أو المصالح الضيقة وهي مرتبطة بالمصالح المتبادلة ومصلحة الشعب السوري".

واذ رحب بالرئيس الشرع قال بوتين:" لدينا علاقات قوية مع سوريا منذ أكثر من 80 عاماً، ونحتفظ بعلاقات وثيقة مع الشعب السوري"، مؤكدا "السعي إلى تطوير العلاقات مع دمشق"، مشيرا الى ان "اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا سوريا ستستأنف عملها".

بدوره قال الشرع:" نحن في سوريا الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول الإقليمية والعالمية، وهناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة تربطنا مع روسيا ونحترم كل الاتفاقات معها".

واشار الى ان "لدى سوريا علاقات وثيقة مع روسيا، وان جزءا كبيرا من قطاع الطاقة في سوريا يعتمد على الخبرات الروسية" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا ".