المركزية- مع انكفاء دور تيار المستقبل السياسي بعد تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي، أعلن رجل الأعمال بهاء الحريري أنه سيعود إلى لبنان في الأول من أيلول للاستقرار وممارسة العمل السياسي، مؤكّدًا أن هدفه ليس فتح مكاتب لاستقبال الناس، بل يعتبر أن كل بيت بالنسبة له هو مكتب.

وأشار إلى أن لبنان يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، وأن المجتمع السني، كما باقي المكوّنات اللبنانية، بحاجة إلى قيادة تتحلّى بالرؤية الواضحة والشجاعة في اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أنه لا يرى المسألة في إطار ملء فراغ طائفي بقدر ما يراها في إطار ملء فراغ وطني شامل. وأكد أن نهج والده، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان قائمًا دائمًا على الانفتاح والاعتدال وبناء الدولة القوية التي تحمي جميع أبنائه.

فهل تمهّد عودة بهاء الحريري لاعادة الاعتدال السني الى الساحة اللبنانية وامتدادا الى الجوار، خصوصًا في ظل القلق الشيعي بعد تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم في سوريا؟ وبناءً عليه، يطالب حزب الله بضمانات بعدم التعرّض له مقابل تسليم سلاحه، فهل تطمئن عودة بهاء الشارع الشيعي؟

يقول النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ"المركزية": "ليس هناك أي ارتباط بين الرئيس السوري أحمد الشرع وبهاء الحريري، فالحريري حاول عدة مرات العودة إلى لبنان، لكنها لم تكن مستمرة بل متقطعة، وفي الوقت نفسه لم يكن هناك وضوح بشأن عودته وبرنامجه السياسي. لا شك أن هذه محاولة جدية من قبله، لكن حتى اللحظة لم تتضح معالمها، وعلينا أيضًا أن نترقب ردّة فعل الناس".

ويضيف: "أما عن تأثير الشرع على الساحة السنية، فلا شك أنه تأثير جدي، وقد لمسنا على الأقل تغييرًا واضحًا في توجه الناس، ولا سيما الطائفة السنية، بعد سنوات طويلة من العداء مع سوريا".

وعن الربط بين عودة الحريري وعلاقته مع الشرع، يؤكد علوش أنه علينا الانتظار لمعرفة كيف ستتطور الأمور على الساحة خلال الأشهر المقبلة.

وعن ضمانات الحزب بشأن تسليم السلاح وعودة بهاء الحريري، يشير إلى أن لا علاقة بين الموضوعين، لافتًا إلى أن الحزب لا يطالب بضمانات بقدر ما يطالب بعدم المساس بسلاحه، لأنه يعتبر لبنان موقعًا عسكريًا متقدمًا لإيران.

ويختم: "هل باستطاعة بهاء الحريري أن يضبط الشارع السني أو يضبط العلاقة مع سوريا؟ لا أظن أن الأمور مرتبطة ببعضها".