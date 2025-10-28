نظّم بنك بيمو حفلَ إطلاقِ مؤلَّفِ النسخةِ الثالثةِ من مسابقةِ الكتابةِ الوطنية: «لبنان كما نحلم به»، تحت عنوان «لبنان 2050: رسالة إلى عائلتي في الاغتراب»، بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الدكتور رياض عبجي، صاحب المبادرة، وفريق عمل البنك، والشركاء وزارة التربية والتعليم العالي، والمعهد الفرنسي في لبنان، ومكتبة أنطوان، وجمعية السبيل، إلى جانب السيّد ماكسانس ديو، المدير العام للمعهد العالي للأعمال (ESA)، وحشدٍ من الشخصيات التربوية والثقافية، والطلاب، والأسر التعليمية. وقد اقيم الحدث في إطار مهرجان "بيروت للكتاب" الذي ينظّمه المعهد الفرنسي في لبنان، في للمعهد العالي للأعمال.

عن المبادرة

وُلدت المبادرة عام 2022 من رؤيةٍ أراد من خلالها بنك بيمو أن يتقدّم نحو المستقبل بخطى عملية وواثقة، وقد تحوّلت خلال السنوات إلى منبرٍ وطنيٍّ يعبّر من خلاله الشباب اللبناني، في الوطن والاغتراب، عن رؤيتهم للبنان الغد. وتهدف مبادرة بنك بيمو إلى إحياء الأمل لدى الشباب اللبناني من خلال دعوتهم إلى إعادة اكتشاف لبنان عبر الكتابة. فهي مشروعٌ تربويٌّ يعزّز اكتشاف الذات والآخر، ويُرسّخ الانتماء إلى الجذور وإعادة الاتصال بها، لجيلٍ يُجسّد لبنان المستقبل — لبنان كما نحلم به.

الكلمات

استُهلّ الحفل بكلمةٍ افتتاحيةٍ ألقتها السيدة ميرنا بانايوت، شكرت فيها شركاء المبادرة على دعمهم الدائم وحضورهم، وأعلنت عن انضمام شريكين جديدين إلى المسابقة في نسختها لعام 2026، هما صحيفة “لوريان لو جور” واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو. كما توجّهت بالشكر إلى الطلاب والطالبات والأساتذة الذين جعلوا من هذه المبادرة مساحةً حيّةً للتعبير والإبداع، مشدّدةً على أنّ الفكرة المحوريّة للمسابقة تقوم على حبّ الكلمة وفنّ الكتابة، اللذين يشكّلان معًا جسرًا يصل بين المعرفة والعاطفة، وبين الأجيال والوطن.

ثمّ ألقى الدكتور رياض عبجي كلمةً قال فيها: «حلمنا في بنك بيمو أن نجمع شباب وشابات لبنان في جهدٍ واحدٍ للحلم بوطنٍ أفضل. واليوم، بعد أربع سنوات، أصبح هذا الحلم واقعًا حيًّا، يكبر يومًا بعد يوم، من الجنوب إلى الشمال، ومن البقاع إلى الساحل، عبر طلابٍ يكتبون أحلامهم بوطنهم باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.» وأردف إنّ «الكتابة وُلدت في لبنان، وهي تسكن في جينات اللبنانيين وأنفاسهم ونظرتهم إلى الحياة. ولديَّ أيضًا حلمٌ شخصيٌّ: أن تنفتح هذه المسابقة على كلّ لغات أبناء اللبنانيين المنتشرين، لتصبح جسرًا يربط بين الأحلام ويوحّدها في وطنٍ واحد.» وختم بالقول ان «موضوعُ هذه السنة، «دعوا الجدران تحكي»، هو دعوةٌ إلى الإصغاء إلى ذاكرة الأماكن وصوتها الخفيّ، لنستخرج من صمتها أحلامًا جديدةً للبنان أجمل.»

كلمات الشركاء

ألقى السيد أنطوان بولاد، الشاعر وعضو لجنة التحكيم للّغة الفرنسية، كلمةً أشار فيها إلى أنّ جمعيّة السبيل تمثّل شبكة المكتبات العامة في لبنان، وهي شريكٌ أساسيٌّ في هذا المشروع الثقافيّ والتربويّ. كما شدّد على أهميّة القراءة بوصفها الجسر الأوّل نحو الإبداع، لافتًا إلى ضرورة توفير الكتب مجانًا في المكتبات الوطنية لتكون في متناول الجميع، ومؤكّدًا على الرسالة المحوريّة التي تقول إنّه «لا كتابة من دون قراءة».

كما ألقى السيد إميل تيان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مكتبة أنطوان، كلمةً أعرب فيها عن اعتزازه بمشاركة مكتبة أنطوان في هذا الحدث، الذي يشكّل – بحسب قوله – مبادرةً طموحةً كان لا بدّ أن تحملها رؤيةُ حلمٍ من مصرفيٍّ مثل الدكتور رياض عبجي. وشدّد على جوهر رسالة هذه المبادرة، قائلاً إنّ الحلم هو أصلُ كلّ شيء، وهو الذي يمنحُ الوطنَ مستقبله.

من جهتها، ألقت السيدة منى المولى، ممثّلة مديرية الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في وزارة التربية والتعليم العالي، كلمةً قالت فيها: «ليس هذا الكتاب مجرّد مجموعة نصوص، بل هو نبضُ لبنان كما يراه جيلٌ يؤمن بأنّ الكلمة قادرةٌ على أن تبني جسورًا بين الألم والأمل، وبين الواقع وما ينبغي أن يكون. لقد اجتمع في هذا العمل طلابٌ من مدارس وجامعات لبنان، كتبوا من قلوبهم لوطنٍ يسكنهم، فكانت نصوصهم مرايا للصدق والانتماء، وإضاءاتٍ صغيرةً في عتمة التحدّيات.»

اما السيدة سابين شورتينو، مستشارة التعاون والعمل الثقافي ومديرة المعهد الفرنسي في لبنان، فألقت كلمةً شدّدت فيها على أهمية هذه المبادرة التي تتوجّه إلى الشباب اللبناني وتمنحهم الكلمة، مؤكّدةً كذلك على قيمة تنفيذها باللغات الثلاث – العربية والفرنسية والإنكليزية – بما يجسّد التعدديّة اللغوية التي تُشكّل إحدى ركائز هويّة لبنان الثقافية. كما أشادت بالمواضيع العميقة والواقعية التي تتناولها المسابقة، لما لها من دورٍ في تثبيت الهويّة اللبنانية وتعزيزها، لافتةً إلى أنّ هذه المبادرة تأتي في تناغمٍ تامٍّ مع رسالة المعهد الفرنسي في لبنان، وأنّها تجد مكانها الطبيعي ضمن مبادرة “بيروت ليفر” التي تحتفي بالكلمة والثقافة.

من جهتها، القت نقيبة المحامين السابقة ا. أمل فايز حدّاد كلمةً أكّدت فيها أنّ هذا المشروع الثقافيّ يُعيدُ إلى الكلمة دورها في بناء الوطن، مشيرةً إلى أنّ «الكتابة ليست ترفًا لغويًا، بل فعلُ انتماءٍ ومسؤوليّةٍ تجاه لبنان». ورأت أنّ هذا العمل الجماعيّ الذي جمع الطلّاب من مختلف المناطق يُجسّد لبنان الحقيقيّ — لبنان الحوار والعيش المشترك، حيثُ تتحوّل الأحلام إلى قوّةٍ تبني وتُضيء.

عرض المؤلَّف والختام

بعد كلمات الدكتور عبجي والشركاء، قامت السيدة ميرنا بانايوت بتقديم المؤلَّف الجديد، معرّفةً بلجان التحكيم الثلاث للّغة الفرنسية، والعربية، والإنكليزية. وتلا ذلك نداء الكتّاب في اللغات الثلاث، حيث جرى توزيع المؤلَّف عليهم والتقاط الصور الجماعية التذكارية.

واختُتم الاحتفال بكلمةٍ ألقتها السيدة نيفين توتونجي حاج شاهين، رئيسة المسابقة، عبّرت فيها عن روح المبادرة ومسارها منذ انطلاقتها، مُستعيدةً محطّات السنوات السابقة وما رافقها من أحلامٍ تحقّقت. وقالت إنّ هذا المشروع وُلد ليُعيد إلى الكلمة دورها في بناء الوطن، وليجعل من الكتابة مساحةً يجتمع فيها شباب لبنان حول رؤيا واحدة لوطنٍ أفضل. وأشارت إلى أنّ موضوع هذا العام، «دعوا الجدران تحكي»، هو امتدادٌ طبيعيٌّ لفلسفة «لبنان كما نحلم به»، لأنّه يدعو المشاركين إلى الإصغاء إلى ذاكرة الأماكن والتجذّر في تاريخ مناطقهم وقراهم، كي يتعلّموا سرّ لبنان الأهمّ: العيش المشترك. وختمت بالقول إنّ الأحلام لا تُبعِدنا عن الواقع، بل تُضفي عليه معنًى، فـ«لبنان الحُلم» هو خريطة الطريق التي يكتبها جيلٌ جديدٌ بالحبر والأمل معًا.

وعبر هذه المبادرة، يُؤكّد بنك بيمو رسالته الثقافية والإنسانية التي تربط التربية بالإبداع، والثقافة بالمواطنة، والحلم بالفعل.