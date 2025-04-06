أحبط الأمن العام السوري، الأحد، اعتداء بالقنابل الفردية كان من المخطط له أن يستهدف كنيسة مار جرجس في بلدة بلودان بريف دمشق.

وبحسب وسائل إعلام سورية فإن المنفذ سكب البنزين عند شباك الكنيسة وأشعل النار وألقى قنابل يدوية داخل الكنيسة بدون إزالة مسمار الأمان.

وتعتبر كنيسة "مار جرجس" أحد أقدم وأكبر الأديرة المسيحية في مدينة بلودان السياحية، التي تبعد حوالي 45 كيلومترا شمال غرب العاصمة السورية دمشق.

وهذه ليست الحالة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على كنائس في سوريا خلال الأشهر الماضية، وسجلت بعض الانتهاكات التي طالت كنائسا في مناطق متفرقة.