يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يعلن استعداد حكومته للاضطلاع "بدور ريادي" في إعادة إعمار غزة، وذلك خلال قمة السلام التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين، وفق بيان صادر الأحد.

ومن المقرر أن يكشف ستارمر عن تخصيص تمويل بقيمة 20 مليون جنيه (26,7 مليون دولار) للمساعدات الإنسانية، كجزء من التزام أوسع بتقديم المساعدات لغزة، بهدف تأمين إصلاح خدمات المياه والصرف الصحي التي تضررت بشدة خلال عامين من الحرب.

ويتوجه ستارمر إلى مصر لحضور قمة السلام في غزة التي يترأسها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي بعد التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الجمعة.

ومن المتوقع أن يقول ستارمر في القمة "تبدأ اليوم المرحلة الأولى الحاسمة لإنهاء هذه الحرب، والآن يتعين علينا إطلاق المرحلة الثانية بالكامل"، وفقاً لبيان صادر عن داونينغ ستريت.

كما أعلنت الحكومة البريطانية قرارها استضافة مؤتمر لمدة ثلاثة أيام بشأن تعافي غزة وإعادة إعمارها وبحث خطط غزة ما بعد الحرب.

وبحسب البيان "سيحضر المؤتمر مجموعة من الشركاء الدوليين، بينهم ألمانيا وإيطاليا والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للتنمية"، من دون تحديد موعد انعقاد المؤتمر.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في بيان "غزة دمرت بالكامل. إن وقف إطلاق النار يمنحنا الفرصة ليس فقط لتكثيف الجهود الإنسانية بشكل عاجل، بل أيضاً للتطلع إلى مستقبل تعافي غزة".

وأضافت "ستلعب بريطانيا أيضاً دوراً حاسماً في هذه العملية، من خلال جمع مختلف الأطراف كما نفعل اليوم مع مصر، وجلب الخبرات والتجارب والاستثمارات من مدينة لندن لدعم إعادة الإعمار".