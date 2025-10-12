ترتفع وتيرة الانزعاج من أصوات السيارات والدراجات النارية التي تُطلق العنان لـ “أشكماناتها” المرعبة.

“لا بالليل ولا بالنهار عم نرتاح”، عبارةٌ تتردد في معظم أرجاء منطقة النبطية، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني، لتضاف إليها أصوات “الاشكمانات المثقوبة” التي تشبه أصوات الغارات والطائرات الحربية.

“لا تكفينا أصوات الطائرات التجسسية والغارات المرعبة حتى يقوم بعض الموتورين بـ “التشفيط” ليلًا وإصدار أصوات تُثير الذعر”. تكفي كلمات فاطمة لتكشف حجم ما يُعانيه أبناء المنطقة من هذا الواقع المرير.

لا يعرف فضل فران كيف يصف ما يشعر به جراء مرور سيارة أو حتى دراجة نارية تُصدر أصواتًا كرشقات الرصاص، تُقلق راحتهم. فيقول: “الناس تعاني من واقع نفسي صعب، يكفِها مرارة الحرب حتى نُضطر لتحمّل أصوات تُصيبنا بالخوف والذعر… تعبنا”.

مطالبات بالجملة ارتفعت لوضع حد لهذه الظاهرة، سواء للبلدية أو حتى لمحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، أو حتى لمفرزة سير النبطية، فالوضع لم يعد يُحتمل، وزاد في الطين بلّة، وبات يسبب توترًا نفسيًا.

يقول رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين، إن البلدية تابعت هذا الملف، ووضعت خطة بالشراكة مع مفرزة سير النبطية لمعالجة وقمع هذه الظاهرة.

يدرك فخر الدين أن “الأمر ليس سهلًا، فهذه الظاهرة تتمدد وتتوسع، وأضيف إليها هوس بعض الشبان بتلغيم الاشكمانات لإصدار هذه الأصوات التي تهز استقرار الناس ليلًا”.

فخر الدين أكّد لـ”نداء الوطن” أننا “باشرنا بوضع خطة سير للمدينة التي تعاني من أزمة سير كبيرة، وبالتزامن نتعاون مع مفرزة الدرك التي بدأت تقيم حواجز متنقلة لتوقيف هذه السيارات والدراجات النارية”.

هي أولى خطوات العلاج، ولكن هل تنجح؟ يقول فخر الدين: “بالطبع سننجح رغم عدم وجود كوادر كافية، فهناك فقط 5 درّاجين لدى مفرزة السير في النبطية، وهو عدد غير كافٍ لمواجهة هذه الظاهرة، ولكن بدء تطبيق الخطة قد يلجم أصحاب تلك السيارات، خاصة وأن هناك محاضر ضبط تُسطّر بحقهم”. أضاف: “تم حجز عدد لا بأس به من السيارات والدراجات النارية، كما جرى التواصل مع اتحاد بلديات الشقيف للتعميم على بلديات الاتحاد لتوثيق هذه الحالات وإرسالها لآمر مفرزة السير لمتابعة الموضوع”.

تحاول بلدية النبطية ضبط هذه الظاهرة المسيئة والمقلقة للناس، والتي باتت تُشكّل حالة من التوتر للأهالي وتُزعج الصغار ليلًا.

خطة ضبط هذه الظاهرة انطلقت وتتواصل، وفق ما تؤكّد محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، التي أصدرت تعميمًا إلى القوى الأمنية لمتابعة هذا الموضوع ووضع حدّ له، مع التشديد على ضرورة ملاحقة أصحاب السيارات والدراجات النارية التي تُصدر أصواتًا مزعجة في منتصف الليالي، والعمل على تسيير دوريات طوال الأسبوع، تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن الفرعي الأخير الذي عُقد في سراي النبطية.

وأكدت الترك أن “لا غطاء فوق أحد، ولا تفريط في تطبيق القانون على أي مخالف ولا يمكن أن نترك أفعال بعض المتهورين من سائقي السيارات والدراجات النارية والـ “توك توك” لتكون مصدر خطر أو إزعاج للمواطنين”.

