اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة من شأنها تقييد وصول الأفراد والحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى تقارير أساسية تتعلّق بتأثيرات تغيّر المناخ.

ففي وقت سابق من شهر تموز الجاري، أُغلِقت المواقع الحكومية الأميركية التي كانت تنشر تقييمات مناخية موثوقة ومراجعة، تتناول تداعيات التغير المناخي المتوقعة والسبل المثلى للتكيّف معها.

وفي حين أعلن البيت الأبيض آنذاك أن وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” ستواصل نشر هذه التقارير التزاماً بقانون صدر عام 1990، أكدت الوكالة يوم الإثنين أنها ألغت تلك الخطط، وأوضحت أنها لن تقوم بنشر “التقييمات الوطنية للمناخ”، مشيرة إلى أنها غير مُلزَمة قانونياً بذلك.

ويُعدّ تقرير عام 2023 من أبرز التقييمات المناخية، إذ يُظهر بوضوح كيف أن التغير المناخي يهدد الصحة العامة والأمن وسبل العيش، مع تسليطه الضوء على التأثيرات الأشد على المجتمعات المهمشة.