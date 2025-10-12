صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة طريق المطار القديمة ومحيطها، وذلك على متن سيّارة نوع هوندا سيفيك لون برتقالي، وقد تمّ رصد السيّارة وترويج المخدّرات على مسلك طريق المطار ذهابًا وإيابًا ولعدّة أيّام.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمّ تحديد مكان السيّارة في محلّة الدامور، وبعمليّة أمنية نوعيّة أطبقت دورية من المفرزة المذكورة على السيّارة وأوقفت الشخص المطلوب، ويدعى: غ. ش. (مواليد 1998، لبناني).

بتفتيشه، ضبط بحوزته:

- مسدّس تركي وثلاث طلقات صالحة للاستعمال

- طبّة كوكايين مفتوحة، وطبّة كوكيين مختومة.

- ثلاثة هواتف خلوية.

-مبلغ /1150/ دولارًا أميركيًا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبترويجه المخدّرات، وتمّ تسليم الموقوف مع السيّارة والمضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ".