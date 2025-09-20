بعد نحو 11 سنة على إغلاقها، رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن.



وجاء رفع العلم السوري على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية أسعد الشيباني وهي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ ربع قرن.



ويبحث الشيباني مع المسؤولين الأميركيين رفع العقوبات المتبقية على سوريا والاتفاق الأمني المزمع مع إسرائيل.



وذكرت شبكة "سي.بي.إس"، أن الترتيب جار لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام.



ويشارك الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 أيلول المقبل، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية.



وسيكون الشرع أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.

