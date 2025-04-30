أعلن أهل الطفلة الرضيعة كارول أبو موسى، التي توفيت صباح اليوم الأربعاء عن عمر أربعة أشهر داخل الحضانة، في بيان، أنه “تم نقل كارول من حضانة خاصة في ذوق مصبح إلى مستشفى سيدة لبنان عند الساعة 8:50 صباحًا، حيث أكد طبيب الطوارئ الدكتور إبراهيم عواضه أن الطفلة وصلت دون نبض وكانت زرقاء اللون. وبعد محاولات إنعاش دامت 45 دقيقة، استعادت الطفلة لونها ولكن دون استعادة النبض”.

وأضاف البيان: “السبب المباشر للوفاة، بحسب تقرير الطبيب الشرعي الدكتور نادر الحاج، هو اختناق ناجم عن ارتداد الحليب وانسداد مجرى التنفس”.

كما أشار بيان الأهل، إلى أن “الممرضة لم تكن موجودة في الحضانة وقت وقوع الحادث”.

بيان "الصحة": وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

"فور تبلغ وزارة الصحة بخبر وفاة طفلة في احدى الحضانات، توجه وفد من دائرة الأم والطفل في الوزارة وطبابة قضاء كسروان إلى الحضانة وابلغها بناء على توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرار الاقفال الفوري.

وأحال الدكتور ركان ناصر الدين الملف إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق وتحديد ملابسات الحادث المؤسف.

وتترقب الوزارة نتائج التحقيقات الطبية والقضائيّة لإجراء المقتضى وتقرير الخطوات اللاحقة".وفور صدور بيان وزارة الصحة،

وضج لبنان اليوم بالخبر المفجع عن نقل الطفلة الرضيعة كارول وليد أبو موسى، ٧ أشهر، جثة من إحدى حضانات الأطفال في زوق مصبح إلى مستشفى سيدة لبنان، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، حيث افيد بأن التحقيقات الأولية رجحت ان يكون سبب الوفاة نوبة قلبية.