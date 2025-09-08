قضى الشاب ف. م. متأثراً بجراح اصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء تواجده داخل سيارة برفقة م. ع .في منطقة الملولة في طرابلس، بجانب محطة حمزة مساء الأحد.

وقد نُقل الاثنان إلى "المستشفى الإسلامي" و"مستشفى المنلا" لتلقي العلاج، إلا أن ف.م. فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في رأسه.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن إطلاق النار جاء في إطار مطاردة نفذها مجهولون، في حين لا تزال الأسباب والدوافع خلف الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.

وسُجِل انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني في محيط المستشفيين المعنيين، حرصاً على ضبط الوضع ومنع أي توترات إضافية.