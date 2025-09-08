Sep 8, 2025 6:11 AMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

بعد مطاردة السيارة... قتيل بإطلاق نار في شمال لبنان

 قضى الشاب ف. م. متأثراً بجراح اصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء تواجده داخل سيارة برفقة م. ع .في منطقة الملولة في طرابلس، بجانب محطة حمزة مساء الأحد.

وقد نُقل الاثنان إلى "المستشفى الإسلامي" و"مستشفى المنلا" لتلقي العلاج، إلا أن ف.م. فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في رأسه.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن إطلاق النار جاء في إطار مطاردة نفذها مجهولون، في حين لا تزال الأسباب والدوافع خلف الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.

وسُجِل انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني في محيط المستشفيين المعنيين، حرصاً على ضبط الوضع ومنع أي توترات إضافية.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o