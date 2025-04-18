أفاد إعلام حوثي، الجمعة، بمقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في قصفٍ أميركي استهدفَ ميناءَ رأسِ عيسى بالحديدة، وذلك في آخر مستجدات الحملة الأميركية ضد جماعة الحوثيين باليمن.

وقال الإعلام الحوثي إن الحصيلةَ مرشحةٌ للارتفاعِ نظراً لوجود بعض القتلى تحتَ الأنقاض.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الطيرانَ الأميركي قصَف الميناءَ الليلة الماضية للمرة الثانية وتجاوزَ عددُ الاستهدافاتِ للميناءِ 14 غارة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين.

وتعتبر هذه الغارات واحدة من أعلى الغارات حصيلة للقتلى حتى الآن في الحملة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس دونالد ترامب والتي شملت مئات الغارات منذ 15 آذار.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها إن القوات الأميركية تحركت للقضاء على الحوثيين وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهود الحوثيين لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف البيان أن "الهدف من الغارات لم يكن إلحاق الضرر بالشعب اليمني الذي يريد بحق التخلص من القهر الحوثي والعيش بسلام".

وجاءت الحملة الجوية الأميركية عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 آذار، منهية بذلك الهدنة.