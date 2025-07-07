أفادت وسائل إعلام روسية، الإثنين، بانتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية قولها إن رومان ستاروفويت عثر عليه ميتا داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو.

وذكرت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية. أنه تم العثور على جثة الوزير السابق مصابة بطلق ناري داخل سيارته.

وأضافت: "تعمل هيئات التحقيق في موقع الحادث لتحديد ملابسات الحادث".

وأكدت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية أن "الرواية الرئيسية لما حدث هي انتحار".

وأُقيل ستاروفويت بموجب مرسوم رئاسي صباح السابع من يوليو. ولم يُذكر في الوثيقة سبب قرار بوتين.

وكان ستاروفويت يشغل منصب وزير النقل منذ مايو 2024.