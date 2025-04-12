على متن طائرة الرئاسة الأميركية، خضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصبح في كانون الثاني أكبر من تولى الرئاسة في الولايات المتحدة، لأول فحص بدني له في ولايته الثانية أمس الجمعة، وقال إنه سار على ما يرام وإن النتائج ستعلن غدا الأحد.

وترامب، الذي سيبلغ من العمر 79 عاما في حزيران، معروف بحبه للوجبات السريعة لكنه كثيرا ما يتحدث عن قوة صحته البدنية والعقلية. وقضى ترامب عدة ساعات وهو يتعرض للفحص من قبل الأطباء في مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "اعتقد أن الأمر سار على ما يرام... كل فحص يمكنكم تخيله. مكثت هناك لفترة طويلة، الفحص السنوي"

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "اير فورس وان"، "عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا"، مضيفا "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".



وإضافة إلى فحوص القلب، قال ترامب إنه خضع لاختبار إدراكي ليكون "مختلفا قليلا عن بايدن"، في إشارة إلى الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن.

وخلال الحملة الرئاسية الأخيرة، تحدى ترامب مرارا منافسه الديموقراطي للخضوع لمثل هذا الاختبار، مهاجما إياه بسبب سنّه.

وقال ترامب "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".

وذكر أن تقريرا عن الفحوص التي خضع لها سيُنشر الأحد.

وخضع ترامب البالغ 78 عاما لفحص طبي الجمعة، وهو الرئيس الأكبر سنا لدى الانتخاب من بين الرؤساء الأميركيين كافة، وقد اتُّهم في ولايته الرئاسية الأولى بعدم الشفافية في ما يتّصل بوضعه الصحي.

وأجرى الملياردير الجمهوري الفحوص الطبية في مستشفى والتر ريد في ضواحي واشنطن.

وكان ترامب كتب على منصّته تروث سوشل الاثنين "لم أشعر يوما بأنني أفضل حالا، مع ذلك، يجب القيام بذلك!".

وأصبحت صحة الرئيس الأميركي مسألة بالغة الحساسية في أواخر عهد بايدن الذي كان قد بلغ 82 عاما في نهاية ولايته الرئاسية، وقد ازدادت على مر الأيام طريقة سيره تصلبا وتصريحاته ارتباكا، في حين يبدو خصمه أكثر قوة بدنيا.

ولا يتناول ترامب الكحول ولا يدخّن، لكنه يجاهر بإكثاره من تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة.

خلال السباق الرئاسي للعام 2024، قال ترامب إنه أجرى اختبارا معرفيا واجتازه "ببراعة"، دون كشف أي تفاصيل.

في تشرين الثاني 2023، نشر الجمهوري رسالة قصيرة من طبيبه يقول فيها إنه بصحة "ممتازة" وإنه أنقص وزنه.

ومذّاك، لم ينشر الملياردير تقريرا صحيا.

من جهته، نشر بايدن تقارير مطوّلة ومفصّلة، بما في ذلك مستويات الكوليسترول لديه واسم الدواء الذي كان يتناوله لعلاج الحساسية.