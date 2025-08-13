صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي البلاغ التالي:

"تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا، مفاده "اختفاء أكثر من /15/ فتاة خلال فترة أقل من شهر" في عدد من المناطق اللبنانية، حيث أُشير إلى أن أسباب هذا الاختفاء تعود إلى عمليات خطف بدوافع إجرامية أو مالية.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

بعد متابعة الحالات المذكورة، تبيّن أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن التحقيقات التي أجرتها القطعات المختصة أظهرت أن أسباب غياب الفتيات بين الفترة الممتدة من 01-07-2025 حتى 13-08-2025 (/11/ فتاة من الجنسية اللبنانية، /4/ فتيات من الجنسية السورية، وفتاة من الجنسية البنغلادشية، بينهن واحدة قاصر)، تعود بمعظمها إلى مشاكل وخلافات عائلية ولا يوجد عصابات تقوم بخطف فتيات.

تؤكد قوى الأمن الداخلي أنها تتابع جميع حالات الغياب أو الاختفاء فور ورودها، وتقوم بالإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات كل حالة على حدة، وإن نشر أخبار غير صحيحة دون الاستناد إلى مصادر رسمية يؤدي إلى إثارة الهلع والبلبلة في صفوف المواطنين.

كما تشدد قوى الأمن الداخلي على التزامها الكامل بحماية المواطنين والمقيمين، وهي تضع سلامتهم على رأس أولوياتها".