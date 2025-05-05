المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في كلّ المناطق اللّبنانية، وبنتيجة التّوسّع بالتّحقيق من قِبَل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مع الموقوف:

- ي. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)

الذي كان قد أوقف بتاريخٍ سابقٍ بجرم تهريب مخدّرات إلى إحدى الدّول العربيّة، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة مكان وجود كميّة من حشيشة الكيف معدّة للتّهريب مخبأة بطريقة احترافيّة داخل كراسٍ وطاولات خشبيّة في داخل سيّارة عائدة للموقوف، ومركونة في إحدى البلدات الجنوبيّة في قضاء النبطيّة.

بتفتيش السيارة، عثرت إحدى دوريات المكتب على كمية25،92 كلغ من حشيشة الكيف.

وقد اعترف (ي. ش.) باستلامه هذه الكميّة من المخدّرات من أحد التّجّار في منطقة البقاع، وأنّه كان ينوي تهريبها إلى إحدى دول أميركا اللّاتينية.

تمّ ضبط كميّة الحشيشة وحجز السّيّارة عدليًا، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين، بإشراف القضاء المختص".