تغيب مراسل قناة المنار علي برو تغيب عن جلسة التحقيق التي كانت مقررة لاستجوابه امام فصيلة الروشة، في قضية اضاءة صخرة الروشة والتهجم على رئيس الحكومة نواف سلام.

وحضر عن برو وكيله القانوني الذي صرح ان موكله إعلامي ولا يمثل امام الضابطة العدلية بل امام محكمة المطبوعات فقط، إلا ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمر باستدعائه مجددا إلى التحقيق غدا امام فصيلة الروشة، وفي حال عدم مثوله يبنى على الشيء مقتضاه.

وكان برو قد استدعي للاستجواب على خلفية إضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة.



برّو توجه لسلام يوم 25 أيلول من أمام صخرة الروشة، قائلا أن الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد حسن نصرالله «كسر رأسه ورقبته» لرئيس الحكومة «حتى بعد استشهاده».

ثم أكمل برو مسلسل التهجم على سلام، عبر تصويره فيديوهات من أمام السراي الحكومة تتنمّر على سلام لعدم قدرته على اعتقاله. وأفادت قناة «الحدث» الاربعاء أن سلام ردّ على سؤال حول برّو قائلا: «من هو علي برّو؟».

يذكر أن برو أيضا نشر مقطعا من على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، ساخرًا من دعوة رئيس الجمهورية لتسليم السلاح، قائلا وبجانبه أولاده ومعهم أسلحة بلاستيكية، إنه لم يجدوا الرئيس «لتسليمه السلاح».