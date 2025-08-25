المركزية - صدر بيان من سجناء لبنان جاء فيه:

"بعد أن تفاقمت أوضاع السجون المأساوية في لبنان، وقضى عدد من السجناء نحبهم موتا أو انتحاراً نتيجة انعدام الرعاية الصحية والغذائية والاكتظاظ، وفي وقت شارفت فيه سجون لبنان على الإنهيار الشامل، استقبلنا بتفاؤل كبير الاخبار الإيجابية المتداولة مؤخراً حول نية الحكومة اللبنانية حلحلة معضلة السجون في لبنان، وكلنا ثقة بعد الله أن يتبنى المسؤولون اللبنانيون سلة من الحلول الإنسانية والقضائية الشاملة والشجاعة تجاه هذا الملف، تشمل:

- تحديد سنوات حكمي المؤبد والأعدام.

- تقليص السنة السجنية استثنائياً لستة أشهر.

- إخلاء سبيل من قضى أكثر من ١٠ سنوات دون محاكمة، حيث أن أكثر من ٧٠ بالمئة من السجناء لايزالون موقوفين منذ سنوات دون محاكمات.

- تسليم جميع السجناء السوريين إلى سوريا.

وإننا إذ نشيد بنية أصحاب القرار في لبنان وسوريا توجههم لحل هذا الملف الإنساني الهام، الذي يمس بشكل مباشر حياة آلاف الأسر والعائلات في البلدين ، نؤكد أن حل هذه المعضلة يصحح مسار العدالة و يعزز السلم الأهلي والاجتماعي، كما أنه سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين الجارين، و سيفتح صفحة جديدة تحسب للعهد الجديد والحكومة الجديدة، و سيبقى نقطة مضيئة في سجل أصحاب القرار في لبنان وسوريا على حد سواء".