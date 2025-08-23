Aug 23, 2025 10:38 PMClock
عدل وأمن
بعد تعميم صورتها.. قوى الأمن تكشف عن مصير آن ماري صايغ

أعلنت قوى الأمن عبر "اكس" العثور على المفقودة آن ماري صايغ بعد مغادرتها منزلها الكائن في محلة الأشرفية بتاريخ 21-08-2025 إلى جهةٍ مجهولة، لأسباب شخصية وعادت سالمة.

وفي وقت سابق، صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

آن ماري صايغ (مواليد عام 1970، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 21-08-2025، منزلها الكائن في محلة الأشرفية، إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

