أعلنت قوى الأمن عبر "اكس" العثور على المفقودة آن ماري صايغ بعد مغادرتها منزلها الكائن في محلة الأشرفية بتاريخ 21-08-2025 إلى جهةٍ مجهولة، لأسباب شخصية وعادت سالمة.

وفي وقت سابق، صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

آن ماري صايغ (مواليد عام 1970، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 21-08-2025، منزلها الكائن في محلة الأشرفية، إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.