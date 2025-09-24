حاول الشخص المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا أن يطعن نفسه في الرقبة بعد النطق بحكم الإدانة.
وخلُصت هيئة المحلفين المؤلفة من خمسة رجال وسبع نساء إلى أن ريان روث مدان في جميع الاتهامات المنسوبة إليه بعد ساعتين من المداولة.
وبينما كان أعضاء هيئة المحلفين في طريقهم للخروج من قاعة المحكمة، حاول روث طعن نفسه في رقبته بعدما أمسك قلما.
واندفع أفراد خدمة المارشالات وأوقفوه وسحبوه إلى خارج المحكمة.
وبينما كان أفراد خدمة المارشالات يسحبون روث إلى خارج المحكمة، بدأت ابنته سارة روث في الصراخ: "أحبك يا أبي، لا تفعل أي شيء. سأخرجك. إنه لم يؤذ أي أحد".
واستمرت في الصراخ بينما كان يتم اقتياد والدها إلى خارج المحكمة، قائلة إن الدعوى القضائية المقامة ضده ملفقة.
وتم جلب روث أمام القاضي مجددا داخل المحكمة، ولم يعد يرتدي سترة وربطة عنق، وتم تكبيله، ولم تكن هناك آثار دماء على قميصه.
وأعلن القاضي أنه سيتم النطق بالحكم النهائي على روث في الثامن من كانون الاول/ديسمبر في الساعة 09:30 صباحا، ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة.
وهنّأ الرئيس دونالد ترامب وزيرة العدل بام بوندي والمدعين العامين في وزارة العدل.
وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال إن روث كان "رجلا شريرا بنيّة شريرة، وقد ألقوا القبض عليه".
واعتبرت بوندي أن الإدانة "تظهر التزام وزارة العدل بمعاقبة أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف سياسي"، مضيفة في بيان "لم تكن محاولة الاغتيال هذه هجوما على رئيسنا فحسب، بل أيضا إهانة لأمّتنا".
في 15 أيلول/سبتمبر 2024 رصد عنصر في جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الشخصيات الأميركية، روث حاملا سلاحا قرب مضمار الغولف حيث كان ترامب. وأطلق العنصر النار نحو روث الذي فرّ في سيارة، وتمّ توقيفه في وقت لاحق.
وأثناء المحاكمة، قال أحد الشهود إن روث ترك في مقر إقامته صندوقا تضمّن رسالة مكتوبة باليد جاء فيها "كانت هذه محاولة لاغتيال دونالد ترامب، لكنني آسف جدا لأنني خذلتكم".
وكانت هذه المرة الثانية التي يواجه فيها ترامب محاولة اغتيال.
ونجا ترامب في 13 تمّوز/يوليو 2024 من محاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وقام يومها توماس ماثيو كروكس البالغ عشرين عاما، بإطلاق رصاصات عدة نحو ترامب قبل أن يُرديه عناصر جهاز الخدمة السرية. وأصيب ترامب بشكل طفيف في أذنه وسال الدم على وجهه، قبل أن يقوم عناصر الحماية بنقله من المكان وهو يرفع قبضته لتحية مؤيديه.