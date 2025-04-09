تألقت بعثة لبنان للتايكواندو، التي تتألف من اللاعب الناشئ كريس خوري واللاعبة الناشئة جاين عبود ( 13 سنة)، ومدرب منتخب لبنان الإيراني بطل العالم السابق فرزاد عبداللهي، في "غران بري أوروبا"، الذي اقيم في استونيا.

واحتل اللاعب الناشئ خوري المرتبة الثانية عن فئة ٤٨ كلغ بعدما قدم آداء شرسا، وأظهر تقنيات متقدمة، وعكس المستوى الرفيع الذي بلغتة هذه الرياضة في لبنان. وبذلك، يكون خوري ضمن تأهله الى نهائيات "غراند بري العالم".

كما خاضت اللاعبة الناشئة عبود مبارياتها عن فئة ٣٧ كلغ بالأداء نفسه، ولكن لم يحالفها الحظ.

وكان خوري وعبود، اللذان ينتميان إلى نادي "مون لاسال"، تأهلا إلى هذا الاستحقاق الدولي الكبير، بعدما تم تصنيفهما من بين أفضل 32 لاعبا ولاعبة في العالم عن فئتيهما.