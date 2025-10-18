تجاوز جويا سقطته امام العهد وحقق فوزا كبيرا على الراسينغ بيروت صاحب القاع بسباعية نظيفة 7 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم.

وسجل لجويا حسن معتوق (2) وجهاد ايوب وحيدر عواضة وعلي فواز وكيتاوا (2) في الدقاىق 31 و 41 و 45 + 1 و 48 و 72 و 89 و 90 + 1.

وبدا ان فريق القلعة البيضاء في وضع لا يحسد عليه، وسيكون من الصعوبة بمكان الحفاظ على موقعه في مصاف نوادي الدرجة الاولى، ما لم تحدث عملية تغيير واسعة في صفوفه، وخصوصا على صعيد اللاعبين الاجانب.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز الانصار حامل اللقب الموسم الماضي على الصفاء 1 - 0. وسجل للفائز علي طنيش "سيسي" في الدقيقة 92.