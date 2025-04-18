حقق الصفاء الوصيف فوزا اول على التضامن صور الدي عانى خسارته الثانية تواليا 2 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، في المرحلة الثانية ذهابا من "سداسية الأوائل" من الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم.

وسجل للصفاء بويان دورديفيتش وياسين السامية في الدقيقتين 24 و 77.

وفي مجموعة الهبوط، استضاف تجمع شباب بعلبك على ملعب مدينة بعلبك الرياضية فريق الشباب الغازية وتعادل واياه 1 - 1.

سجل لتجمع شباب بعلبك حسين العوطة في الدقيقة 75. وللغازية اداما دياو في الدقيقة 40.