المركزية- العد العكسي بدأ لإنطلاق موسم جديد من بطولة لبنان لكرة السلة، حيث تجري الأندية المشاركة آخر استعداداتها.

وحُسم عدد الاندية المشاركة هذا الموسم حيث سيتنافس 11 نادياً هي: الرياضي، الحكمة، الشانفيل، بيروت، هومنتمن، الانترانيك، هوبس، الانطونية، التضامن حراجل، المركزية جونية، والوافد الجديد شباب البترون.

وستكون المباراة الاولى السبت المقبل في 18 الجاري وتجمع الانطونية بعبدا على أرضه مع نادي المريميين الشانفيل، حيث من المتوقع أن تكون المباراة حامية وقوية نظراً لأن الناديين يمكن أن يشكلا فريقين منافسين على اللقب، وقد تحضرا بشكل مكثف قبل الدوري من خلال المشاركة في دورات ودية في الخارج كالبطولة العربية، ودورة ابو ظبي حيث تمكن نادي الماريست الشانفيل من احراز المركز الثالث للبطولة على حساب نادي استانا بطل كزاخستان، فيما شارك الانطونية للمرة الأولى في كأس الاندية العربية في دبي مقدماً اداء جيداً للغاية.