جدد الشبيبة العاملة بلاط جبيل الوصيف فوزه على سبيد بول شكا حامل اللقب 3 - 0 (الاشواط 25 - 23، 25 - 18، 25 - 18)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة كارلوس سليم بقرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية في جبيل، في المرحلة الخامسة من دور الثمانية "فاينال 8" من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال.

ويبدو بلاط الذي قدم أحد أفضل مواسمه في الدرجة الاولى، في الطريق الى خوض الدور نصف النهائي "فاينال 4" من بوابة المركز الثاني في مواجهة مع صاحب المركز الثالث.

قاد المباراة الحكمان الدوليان بسام الجميل ومحمد ياسين.

