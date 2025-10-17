المركزية- موسماً بعد آخر، ترتفع أكثر فأكثر الإثارة في بطولة لبنان بكرة السلة، وهي الرياضة الشعبية الأولى في لبنان.

وتتميز بطولة هذا الموسم بأمور كثيرة، أوّلها انها تبدأ باكراً ولم تسبقها اي أحداث أمنية خلافاً للمواسم الأخيرة الماضية، وهذه الإنطلاقة المبكرة توقيتاً إنعكست إستقراراً داخل الأندية سواء من الناحية المادية أو من ناحية إختيار اللاعبين الأجانب بعيداً من أي ضغط.



وما يميز هذه البطولة أيضاً هو اختيار الأندية لأجانب من الطراز الرفيع منذ بداية الموسم وليس في الأدوار المتقدمة. كما يميزها تقارب بين ناديي الحكمة والرياضي لناحية مستوى اللاعبين، وهذا أمر لم نشهده منذ العام 2005.

كما تتميز البطولة بالنظام المعتمد أو ال format، وهو نظام متطور جداً وعصري وحماسي، ما يجعل التنافس قوياً حتى اللحظات الأخيرة.

وبالنسبة لإمكان حصول مفاجأت في هذه البطولة، فالمفاجآت لا مفر منها في هذه الرياضة، وهذا هو جمال اللعبة إذ إن أحداً لا يمكن أن يتوقع ما سيحدث على أرض الملعب، وبالتالي قد تكون المباراة سهلة، فإذا بها صعبة والعكس صحيح. كما أن المفاجآت واردة اكثر مع اعتماد نظام ال3 اجانب على أرض الملعب، وهو ما سيرفع المنافسة وخاصة بين الأندية التي لا تمتلك ميزانية كبيرة لكنها وفّقت في اختيار أجانب من الطراز الرفيع يمكن أن يشكلوا خطراً على اي فريق.

ويذكر ان بطولة لبنان هذا العام تبدأ يوم السبت المقبل في لقاء سيجمع مساء نادي الانطونية بعبدا على ارضه امام نادي الماريست الشانفيل عند الساعة ال 9h45، وتنقل وقائعه مباشرة على شاشة MTV.