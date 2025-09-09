المركزية- صدر عن بنك بيروت البيان الآتي: "تشهد بطاقات الشركات تحولًا رقميًا كبيرًا في بنك بيروت، مقدمةً راحة وتحكمًا لا مثيل لهما للشركات. توفر بطاقات الشركات الجديدة أدوات متقدمة لإدارة النفقات، ومراقبة فورية، وضوابط قابلة للتخصيص تمكّن الشركات من إدارة نفقات الموظفين بسهولة. من خلال منصة رقمية سهلة الاستخدام، تحصل الشركات على رؤية كاملة لأنماط الإنفاق، مما يتيح إدارة دقيقة للميزانية ومنع الاحتيال. تسهل هذه البطاقات الرقمية الجديدة تسوية النفقات، وتتوافق بسلاسة مع أنظمة المحاسبة، وتوفر تحليلات مفيدة. تعتبر بطاقات الشركات من بنك بيروت أدوات استراتيجية تهدف إلى تبسيط إدارة النفقات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم القرارات المالية الذكية للشركات اللبنانية التي تتطلع للمستقبل.

#بطاقات_الشركات #إدارة_النفقات #التحكم_المالي #التحول_الرقمي #بنك_بيروت #الإنفاق_الذكي #الكفاءة_المالية #أدوات_التحكم #منصة_رقمية #التحليل_المالي #businesintelligence #bankofbeirut".