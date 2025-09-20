صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بتاريخ 22-8-2025، ادّعى المواطن: ع. ن. د. (مواليد عام ۱۹۹۱) ضدّ مجهول بجرم إحراق سيّارته نوع مرسيدس التي كانت مركونة داخل مرآب منزله الكائن في مدينة النبطية.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الملابسات وتحديد هويّة الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات اشتبهت شعبة المعلومات بوجود شخص مجهول على متن درّاجة آليّة في المحلّة بالتزامن مع احتراق السّيّارة.

بنتيجة المتابعة، تمّ تحديد هويّة المشتبه به، وهو المدعو: م. غ. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني). بتاريخ 9-9-2025، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في صيدا.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إحراق سيّارة المدّعي، بسبب خلافات شخصيّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

