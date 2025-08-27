أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة، في بيان، أنه “بتاريخي 27و28 -8- 2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش وتزفيت على جزء من طريق الشام – نزلة صهيون، بين شارع أنطوان إده وجسر الرينغ”.

وأضافت: “تُنفَّذ الأشغال خلال هذين اليومين، من الساعة 20:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا، على أن تؤدي إلى:

– منع مرور السيارات بشكل كامل

– منع وقوف السيارات على الطريق المذكورة خلال فترة الأعمال”.

وتابعت: “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.