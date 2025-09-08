المركزية- التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

خلال اللقاء، عرض الوزير رؤية الوزارة حيال مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وشرح أبرز الخطوات المتخذة في هذا المجال، مع الإضاءة على التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام الاقتصاد الوطني.

وقال بساط بعد اللقاء: سعدتُ اليوم بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستعرضتُ معه رؤية الوزارة للإصلاحات الجارية والفرص المتاحة لتعزيز صمود اقتصادنا الوطني.

اجتمعتُ اليوم مع وفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة، في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح. وقد ناقشنا معًا الخطوات اللوجستية لإيصال الشحنات إلى بيروت، إضافةً إلى الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة. ويأتي هذا العمل ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان وضمان وصول القمح إلى لبنان بأسرع وقت وبالظروف الاسهل.

وأكد المفتي مشكوراً دعمه الكامل للورشة الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.