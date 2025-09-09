3:29 PMClock
بساط يعرض تطوير التعاون مع الصين

المركزية- التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط في مكتبه، سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان، وتم خلال اللقاء البحث في سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولا سيما في ما يخصّ تسهيل الصادرات اللبنانية وزيادتها إلى الصين، إضافة إلى تشجيع المشاركة اللبنانية في المعارض الصناعية التي تُقام في الصين، والانخراط في برامج التدريب والمساعدة التقنية المتاحة هناك.

كما وجّه الوزير بساط دعوة رسمية إلى الجانب الصيني للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

23 o