المركزية- كتب وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط عبر منصّة X: "خطونا خطوة مهمة على طريق إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، من خلال تعيين المدير وأعضاء مجلس الإدارة الجدد. نهنّئهم فردًا فردًا على الثقة التي مُنحت لهم: السيد هاني الشعراني رئيساً لمجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: سيلفيا يمين، غابي خرياطي، باسم بكاش، جومانة تدمري، هاني الشماع، وليلى شحود.

نتطلّع معهم إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد والرؤية الإنمائية المتكاملة.

معرض رشيد كرامي الدولي هو صرح معماري فريد بتصميمه وحداثته، وهو أيضًا رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية أساسية لمدينة طرابلس، والشمال، ولبنان بأسره.

في وزارة الاقتصاد والتجارة، نؤكّد التزامنا الكامل بإحياء دور المعرض واستعادة مكانته كمركز حيوي للاقتصاد والمعرفة. وأعد أنني سأحضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة دعمًا لهذه المسيرة، وتأكيدًا على مركزية هذا المشروع في رؤية الوزارة التنموية".