أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان أن صناعة الأسلحة النووية محرمة في بلاده بفتوى من قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، بحسب "روسيا اليوم".

وقال خلال لقائه رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر أمس : "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر وفقا لفتوى قائد الثورة الإسلامية أن تصنيع السلاح النووي أمر محرم"، مضيفا :"أن إيران مستعدة للخضوع لهذه المسألة والتحقق في إطار القوانين الدولية وحقوقها المشروعة"، مؤكدا أن طهران "ترحب بالحوار الدبلوماسي لحل القضية، لكن من الطبيعي أنه إذا تم تفعيل آلية سناب باك، فلن يكون للحوار أي معنى".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده "لا تسعى أبدا إلى الحصول على أسلحة نووية، وأن قرار الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات جائر وغير قانوني".