أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أن "طهران ليست في حالة حرب مع أي دولة، لكنها مستعدة تماما للدفاع عن نفسها".

وهنأ بزشكيان بن سلمان خلال اتصال هاتفي بينهما بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن "شهر رمضان هو وقت لتذكر القواسم المشتركة بين المسلمين مثل القرآن الكريم وطقوس هذا الشهر".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الدول الإسلامية يمكنها ضمان السلام والتقدم في المنطقة من خلال تعزيز الوحدة والتعاون فيما بينها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

كما أشار بزشكيان خلال المحادثة مع ولي العهد السعودي إلى أن "التعاون بين الدول الإسلامية يمكن أن يمنع الظلم ضد فلسطين وشعب غزة"، مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيحقق الأمن والازدهار للمنطقة.

وأشاد الرئيس الإيراني بتصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول التعاون بين الدول الإسلامية والوقوف ضد الجرائم الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي إشارة إلى خطاب ولي العهد السعودي، أكد الرئيس الإيراني أن "إيران لا تسعى للحرب أو الصراع، وأنه لا مكان للطاقة النووية غير السلمية في عقيدتها الأمنية"، مشددا على استعدادها للحوار والتفاوض لحل التوترات على أساس الاحترام المتبادل.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هنأ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والشعب الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر، وأشاد بمواقف طهران لتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، وعبّر عن أمله في أن يسهم التعاون بين إيران والسعودية في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأعلنت السعودية وإيران، في آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.