أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري التمسك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم".



وقال بري رداً على سؤال لـ"الجمهورية": "نحن متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم" التي تضمّ كل الأطراف، وملتزمون بالكامل بالقرار 1701، ولا شيء لدينا سواهما".



على أنّ الأهم بالنسبة إلى الرئيس بري "هو الاستقرار الداخلي والتقاء اللبنانيِّين على ما يحقق مصلحة لبنان. أعطني وحدة بين اللبنانيِّين، أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل".