أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن لندن وباريس وقعتا اليوم الخميس، إعلانًا بشأن تنسيق “أنظمة الردع النووي المستقلة”.

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “وقعنا إعلان نورثوود، مؤكدين للمرة الأولى أننا سننسق رادعنا النووي المستقل”.

وأضاف: “ابتداء من اليوم، سيعلم خصومنا أن أي تهديد خطير لهذه القارة (الأوروبية) سيؤدي إلى رد فعل مشترك من بلدينا”.

وتعرضت هذه الاتفاقيات لانتقادات في فرنسا بالسابق، حيث رأى السياسي الفرنسي وزعيم حزب الوطنيين فلوريان فيليبو أن قرار ماكرون بتنسيق الردع النووي للبلاد مع القوات البريطانية، إذا لزم الأمر، يساعد في نقل السيطرة عليها إلى الولايات المتحدة.