أعلنت بريطانيا، يوم الثلاثاء، شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، ما يتيح التعاون الوثيق مع الحكومة السورية الجديدة.

وقالت الحكومة في بيان، إن قرار الحكومة بإزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة يعني مشاركة أوثق مع الحكومة السورية الجديدة ودعم الأولويات الخارجية والداخلية للمملكة المتحدة، من مكافحة الإرهاب إلى الهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية.

ويُعدّ إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" جزءاً من رد المملكة المتحدة على التطورات الهامة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشارت الحكومة إلى أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحقيق تقدم حقيقي، ومحاسبة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة، وستواصل الحكم على الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها لا أقوالها.

وأُدرجت "هيئة تحرير الشام" في الأصل كاسم مستعار لتنظيم القاعدة المحظور، عام 2017.

ووفق الحكومة البريطانية لا يزال تنظيم "داعش" يُشكل تهديداً كبيراً في سوريا.

وفي السياق، أكدت الحكومة أن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" سيدعم التزام هذه الحكومة بمهمّة مكافحة "داعش" في سوريا، ما يقلل بدوره من التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة.

وسيدعم الإلغاء أيضاً التعاون الوثيق مع سوريا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق.

ويتماشى هذا القرار مع الإعلان الذي أصدرته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بإزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وشددت الحكومة في بيانها على أنها ستضع سلامة وأمن الشعب البريطاني دائماً في المقام الأول، ولذلك لا يتخذ أيّ قرار بإلغاء التوصيف باستخفاف.

وأكدت في الصدد أنها تحتفظ بالحق في إعادة تقييم قرارات حظر الأسلحة رداً على أيّ تهديدات ناشئة، وستتخذ دائماً إجراءات سريعة وحاسمة لصالح الأمن الوطني.

ويعني إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" أن جرائم الحظر المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، بما في ذلك جرائم العضوية والدعوة إلى دعم المنظمات المحظورة، لن تنطبق عليها بعد الآن.