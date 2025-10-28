كشفت صحيفة “التايمز”، عن أن وزارة الداخلية البريطانية تعتزم نقل المهاجرين غير الشرعيين من مكان إقامتهم الحالي في الفنادق إلى عدد من الثكنات العسكرية، وذلك بحلول نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

ووفقا للصحيفة، ستُستخدم لهذا الغرض ثكنات تابعة لقاعدة عسكرية قرب مدينة إينفرنيس في اسكتلندا، ومعسكر تدريب عسكري في مقاطعة إيست ساسكس جنوب إنجلترا، حيث يُتوقّع استيعاب نحو 900 مهاجر في المرحلة الأولى.

وتخطط الوزارة لاحقًا لتوسيع البرنامج ليشمل نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي سيُقيمون موقتا في هذه المنشآت العسكرية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليص التكاليف الباهظة الناتجة عن إيواء المهاجرين في الفنادق.

ووفق بيانات وزارة الداخلية، كان نحو 32 ألف مهاجر غير شرعي يقيمون حتى آذار 2025 في 210 فنادق بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني، الصادر في 27 تشرين الأول، إلى أن الحكومة ستنفق بين عامي 2019 و 2029 نحو “15.3” مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو “20.4” مليار دولار على إسكان المهاجرين في الفنادق.

غير أن صحيفة “التايمز” كانت قد ذكرت في أيلول الماضي، استنادًا إلى الهيئة الوطنية للمراجعة المالية، أن تحويل الثكنات العسكرية لإيواء المهاجرين غير الشرعيين قد يكلّف الحكومة أكثر من النظام الحالي القائم على الفنادق.

ورغم ذلك، وعدت الحكومة البريطانية بالتخلص تدريجيًّا من إسكان المهاجرين في الفنادق بحلول عام 2029.