أعلنت شبكة “ديزني”، الاثنين، أن برنامج الفكاهي جيمي كيميل الحواري الليلي الذي أوقف بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي إثر تهديد الحكومة الأميركية بسحب تراخيص أي جهة تبثه، سيعود إلى الشاشة، الثلثاء.

وقالت “ديزني”: “اتخذنا قراراً، الأربعاء الماضي، بتعليق إنتاج البرنامج لتجنب تأجيج التوتر في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا. اتخذنا هذا القرار لأننا شعرنا بأن بعض التعليقات جاءت في توقيت غير مناسب، وعكست بالتالي انعداماً في الإحساس”.

وأضافت: “أمضينا الأيام الماضية في محادثات مدروسة مع جيمي، وبعدها توصلنا إلى قرار إعادة عرض البرنامج بدءاً من الثلثاء”.