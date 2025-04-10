حقّق برشلونة فوزا عريضا على ملعبه أمام بروسيا دورتموند الألماني (4 - 0) في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب "مونتجويك الأولمبي".

وتقدم برشلونة بالهدف الأول للاعبه رافينيا بعد مرور 25 دقيقة عندما تلقى كرة من زميله كوبارسي كانت في طريقها نحو المرمى ليكمل إرسالها نحو الشباك.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفا آخر للفريق الكتالوني في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من فيرمين حولها لتسديدة في الشباك. كما نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة بالدقيقة 67 وذلك بعدما تلقى تمريرة حاسمة من فيرمين لوبيز.

واختتم لامين يامال أهداف برشلونة بتسجيله للهدف الرابع عند الدقيقة 77 من صناعة رافيينها.

بهذه النتيجة، تمكّن برشلونة من تحقيق فوز هام ليضع قدما في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار مواجهة الإياب.