أنهى نادي برشلونة بشكل رسمي ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أعرب المدرب الألماني هانسي فليك، والمدير الرياضي ديكو، عن قناعتهما التامة بجودة وعمق التشكيلة الحالية للفريق الأول.

وأكد فليك، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكورية سيول، أن الفريق بات مكتمل الصفوف، مشيراً إلى وجود لاعبين اثنين، وأحياناً ثلاثة، في كل مركز، وهو ما يُغني النادي عن أي صفقات إضافية في الوقت الراهن.

وأضاف: “أنا راضٍ تماماً عن العمل التحضيري، وامتلاك فريق متوازن وواعد يجعلني متفائلاً للغاية بالموسم المقبل”.