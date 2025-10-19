فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) تحقيقًا أمنيًا واسعًا بعد أن اكتشف جهاز الخدمة السرّية ما وُصف بأنه برج صيد مرتفع قرب مطار بالم بيتش الدولي في ولاية فلوريدا وهو الموقع الذي تهبط فيه الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" التي يستخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى عودته إلى منتجعه في "مارالاغو".

المنصّة الخشبية كانت تتمتّع بخط رؤية مباشر نحو النقطة التي يخرج منها ترامب من طائرته، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتبارها موقعًا مشبوهًا ومصدر قلق محتمل. لم يُعثر على أي شخص في المكان عند وصول عناصر الخدمة السرّية، فيما تولّى قيادة التحقيق لتحديد هوية الجهة التي أقامت البرج وهدفها من ذلك.

والتحقيق يجري بتنسيقٍ مباشر بين الخدمة السرّية والبيت الأبيض، وسط تشديدٍ أمني في محيط بالم بيتش.

وكان البرج اكتُشف يوم الخميس أثناء التحضيرات الأمنية المسبقة قبل وصول ترامب إلى بالم بيتش.

وأوضح متحدث الخدمة السرّية أن الحادثة لم تؤثر على تحركات ترامب، وأنّها تُظهر أهمية "إجراءات الأمن المتعددة الطبقات" المعتمدة لحمايته.

