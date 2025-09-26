اعتبر المبعوث الأميركي توم براك، أنّ الشرق الأوسط يُدار من خلال القبائل والقرى والعائلات والطوائف لا من خلال الدول القومية الحقيقية، مشيراً إلى اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916 كأصل للحدود المصطنعة.

وقال براك للصحافيين أمام البيت الأبيض: "لا يوجد شرق أوسط، وإنما قبائل وقرى ودول قومية أنشأها سايكس بيكو… أعتقد أنه هو وهم أن نرى 27 دولة مختلقة فيها 110 مجموعة اتنية تتفق على مفهوم سياسي".

كما أشار إلى أنّ ثمة التزاماً مشتركاً من الجميع لمحاولة توفير الموارد اللازمة لتمكين النظام السوري، مؤكداً أن سوريا عنصر بالغ الأهمية في الاستقرار الإقليمي.

وأكد براك أن سوريا "تشكّل أولوية للجميع"، لافتًا إلى أن النقاش يركّز على دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السماح لنظام الرئيس السوري أحمد الشرع بالوصول إلى السلطة.