انطلقت اليوم الاثنين في هولندا مناورات "الناتو" "ستيدفاست نون" السنوية للردع النووي بمشاركة 71 طائرة من 14 دولة عضوا في الحلف.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ألمانيا أرسلت عدة قاذفات بما فيها طائرات قادرة على حمل الذخائر النووية للمشاركة في المناورات.

وستمثل ألمانيا الحلف بثلاث قاذفات تورنادو، مجهزة لحمل القنابل النووية الأمريكية، بالإضافة إلى أربع مقاتلات يوروفايتر.

كما أكدت السويد وفنلندا نشر مقاتلات للمشاركة إذ ستشارك القوات الجوية السويدية بطائرات JAS-39 غريبن، فيما ستشارك فنلندا بطائرات F/A-18 هورنت. ومن المقرر أيضًا أن الولايات المتحدة ستشارك في التمرين.ستُختتم المناورات في 24 أكتوبر.

وستُختتم المناورات في 24 أكتوبر.

و"ستيدفاست نون" هو مناورة سنوية للردع النووي لحلف الناتو، تُدرّب فيها الطائرات والأفراد دون استخدام أسلحة نووية فعلية.