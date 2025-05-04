أفادت "سكاي نيوز عربية"، الأحد، ببدء تنفيذ الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق ووجهاء الدروز في السويداء بتفعيل الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة نفسها.

وأضافت أن محافظ السويداء مصطفى البكور، سلم السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، افيد عن استعداد البكور للعودة إلى السويداء، ومزاولة مهامه من مكتبه في مقر المحافظة بعد التوافق الذي حصل مع وجهاء الطائفة الدرزية والذي يقضي بوقف الأعمال القتالية.

وأصدرت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، السبت، بيانا فندت فيه بنود الاتفاق الأخيرة التي تم التوافق عليها لضبط الوضع في محافظة السويداء.

وأكدت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية على صفحتها في "فيسبوك" على مخرجات الاجتماع الذي عُقد الخميس، بحضور شيوخ العقل الثلاثة حكمت الهجري، يوسف جربوع، حمود الحناوي، بالإضافة إلى أعيان من المحافظة، وممثلين عن الفصائل العسكرية.

وتم التأكيد على البنود التالية:

- تفعيل قوى الأمن الداخلي (الشرطة) من أفراد سلك الأمن الداخلي سابقا، وتفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا، وبشكل فوري.

- رفع الحصار عن مناطق السويداء، جرمانا، صحنايا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها فورا.

- تأمين طريق دمشق – السويداء وضمان سلامته وأمنه، تحت مسؤولية السلطة، وبشكل فوري.

- وقف إطلاق النار في جميع المناطق.

- يُعتبر أي إعلان يخالف هذه البنود أو يتجاوزها، إعلانا أحادي الجانب.