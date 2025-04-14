

المركزية- شارك نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخّاش في اجتماع المجلس الأعلى لاتّحاد أطباء العرب، الذي انعقد في جمهوريّة مصر العربيّة برعاية رئيس مجلس الوزراء المصريّ الدكتور مصطفى مَدبولي، ممثلا بنائبه وزير الصحّة المصريّ الدكتور خالد عبد الغفّار، وبحضور الدكتور وليد بن خالد الزَدْجالي رئيس المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الجمعيّة الطبيّة العمانيّة، والدكتور اسامة عبد الحي، نقيب أطباء جمهوريّة مصر والأمين العامّ لاتّحاد الأطباء العرب، إضافة الى ثماني عشرة دولة عربية، في تجمّع مهنيّ هو الأكبر منذ تأسيس الاتحّاد في العام ١٩٦٢ .

وخلال المؤتمر، تمّ انتخاب نقيب أطباء لبنان البروفسور يوسف بخّاش للأمانة العامة لمدة خمس سنوات، كما تمّ انتخابه رئيس للّجنة العلميّة للاتّحاد .

واشار بخّاش في كلمته الى أهميّة هذا الاتحّاد، في ظلّ الضّرورة الملحّة لرسم سياسات صحيّة عربيّة مشتركة، تأخذ بالاعتبار واقع الدّول العربيّة الصحيّ، وموقعه في ظل التّطورات العلميّة والتّكنولوجيّة التي ترفد القطاع الصحيّ بشكل متسارع، ما يفرض العمل السّريع لمواكبة هذه التّطورات اللاحقة في عالم الطّب .

اضاف: نعيش اليوم تحدّيات ديموغرافيّة، خصوصًا صحيّة وطبيّة، في ظلّ أوضاع متغيّرة عنوانها الانفتاح والّتطور والعولمة، وسط موجات هجرة باتّجاه دول الغرب، لاسيّما في أوساط الخرّيجين الجدد، ممّا يحرم القطاع الطبّي العربيّ من الدّم الجديد، ومن الاستفادة من العلوم الحديثة. ولا بدّ من تسليط الضّوء على بعض الثّغرات التي يعاني منها القطاع في الدّول العربيّة، وهذا ما يتطلّب إصدار توصيات من قبل الاتّحاد لكليّات الطّب والمعنيّين بالقطاع الطّبيّ، لتوجيه الطلّاب نحو الاختصاصات التي يحتاجها عالمنا العربيّ. بالإضافة، فإنّ هذه الدّراسات ستسلّط الضّوء على المراكز التخصّصيّة في عالمنا العربيّ، وعلى عباقرة الطّب المتّوفرين في كافّة الاختصاصات، لكي نوجّه تلاميذنا نحوهم، لتطوير مهاراتهم العلاجيّة، كما يتم إدراجهم في لائحة المراكز المعتمدة للسّياحة العلاجيّة.

وختم بالدّعوة إلى إعادة إحياء المجلّة الطّبيّة العربيّة، وتحويلها الى منصّة لنشر نتائج الأبحاث والدّراسات التي تخرج بها جامعاتنا، ولتسليط الضّوء على الأعمال المميّزة التي يقوم بها زملاؤنا في العالم العربيّ.

وفي الختام، كرّم وزير الصحّة المصريّ النّقيب بخّاش، وهنّأه لتولّيه منصبه الجديد، داعيًا له بالتّوفيق لرفع اسم لبنان عاليًا.