المركزية- أكد نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش أن "لبنان يتحوّل بسرعة قياسية من مستورد للتكنولوجيا والعلوم الطبية إلى مصدّر لها".

موقف بخاش جاء في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الخامس والعشرين للجمعية اللبنانية للطب النسائي.

وجاء فيها: "يتحوّل لبنان سريعًا ليأخذ مكاناته على الخريطة الطبية بفضل الجهود الجبارة التي يبذلها الأطباء من جهة والمبادرات الفردية القائمة على عقد المؤتمرات العلمية التي لم تنقطع بالرغم من الظروف الامنية والسياسية التي مر بها لبنان والتي اثبتت اي تلك الظروف أن كل طبيب تحول من جهته الى مقاوم في الثوب الأبيض وأنا العارف بما بذله الأطباء من جهود جبارة لامتصاص الصدمة.

ولا بد من التوقف عند الجهود التي تبذلها النقابة لإنجاح المؤتمرات العلمية والمشاركة بها. وإن كنت لن اتوقف طويلًا أمام تفاصيل هذا المؤتمر العلمية مفسحًا في المجال أمام أصحاب الاختصاص بعرض ما لديهم من مستجدات على صعيد الابحاث والدراسات المتعلقة باختصاصهم، غير أني ساتوقف عند مواكبة القطاع الطبي لجهود العهد لرفع شأن لبنان الطبي من خلال إعدادنا لدراسات علمية تساهم في إزالة التحديات من أمام القطاع الصحي وذلك بالتعاون أيضًا مع نقباء القطاع الصحي بشكل عام لتوحيد الرؤية المستقبلية للقطاع".

وختم بكلمة شكر لـ"وزير الصحة وفريقه لتجاوبهم الكامل مع تطلعات النقابة. ولكل طبيب ملتزم بإنسانية المهنة أي لجميع أطباء لبنان".