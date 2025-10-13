المركزية- التقى رئيس تجمّع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش على رأس وفد من نقباء المهن الصحية في لبنان تجمع نقابات المهن الصحية الفرنسية في مقرها في باريس، واجتمع الوفد مع عدد من نقباء المهن الصحية الفرنسية.

وتمحور البحث حول امور صحية تهم القطاع في البلدين وسبل التعاون لما فيه مصلحة القطاع وكيفية تبادل الخبرات ونتائج الابحاث.

وألقى بخاش في بداية اللقاء كلمة جاء فيها: "إنه لمن دواعي سرورنا العميق أن نلتقي اليوم، نحن هيئات المهن الصحية اللبنانية والفرنسية، للاحتفال بإنشاء “اتحاد هيئات المهن الصحية اللبنانية”، هذا الاتحاد الفتيّ الذي لم يمضِ على تأسيسه سوى ثلاثة أشهر.

ويسعدنا أكثر أن تكون أولى اجتماعاتنا خارج الحدود مع “كلّيو سانتي” (CLIO Santé).

إن هذا الحدث الجامع يرمز إلى رغبتنا المشتركة في تحقيق التماسك والتضامن بين مختلف المهن الصحية في لبنان، كما تعبّر هذه الجلسة اليوم عن إرادتنا في فتح صفحةٍ جديدة من التعاون بين الدول الفرنكوفونيّة القائم على المشاركة والثقة والمسؤولية.

إن هيئات المهن الصحية، سواء كانت لبنانية أو فرنسية أو من دولٍ فرنكوفونية أخرى، تضطلع بمهمةٍ نبيلة وشاقة في آنٍ واحد، تتمثّل في حماية الصحة العامة، وضمان جودة الرعاية، والدفاع عن الأخلاقيات المهنية، بالإضافة لصون كرامة كلّ مريضٍ وكلّ ممارسٍ للمهنة.

يجب أن نعترف بأن عالم الصحة يعيش مرحلةً من التحوّلات العميقة. فالتحديات التي نواجهها هائلة تتمثل بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تُضعف الأنظمة الصحية والمؤسسات التي تنظّمها

فضلًا عن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وهي عوامل من شأنها ان تغير من ممارساتنا المهنية، ويطرحان أسئلةً جديدةً أخلاقيةً وتنظيمية.

ان الأوبئة والهجرات وعدم المساواة في الحصول على الرعاية تذكّرنا يوميًا بضرورة تبنّي رؤيةٍ صحيةٍ عالميةٍ تضامنية.

وفي هذا السياق، تؤدي هيئات المهن الصحية دورًا محوريًا، إذ تمثل سلطةً أخلاقيةً ومهنيةً ومرجعًا في عالمٍ سريع التغيّر. كما أن هذا التعاون بيننا يندرج في سياقٍ تاريخيٍّ عريق، قائمٍ على الاحترام المتبادل، والتبادل العلمي، والقيم المشتركة، والروابط الإنسانية التي نسجتها اللغة والثقافة الفرنكوفونية.

إن الفرنكوفونية الصحية ليست مجرد فضاءٍ لغوي، بل ينبغي أن تكون فضاءً نتمكن فيه من تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة الفعّالة في المنتديات والمؤتمرات والمبادرات الخاصة بالصحة العامة وتعزيز ثقافةٍ مشتركةٍ قائمةٍ على الجودة، والأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية. إن الصحة لا تعرف حدودًا. فالتحديات التي نواجهها عالمية، ولا يمكن إيجاد حلولٍ لها إلا بالتعاون والتضامن. واليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، فإن التعاون بين هيئات المهن الصحية ضرورةٌ لا خيار.

أتمنى بصدق أن يشكّل هذا اللقاء بين الهيئات اللبنانية والفرنسية بدايةَ عهدٍ جديدٍ يحمل الأمل لمهننا وشعوبنا على السواء. فلنجعل من هيئاتنا جسورًا بين التخصصات، وبين الأمم، وبين الأجيال".

