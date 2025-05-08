المركزية- رأى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش أن "القطاع الطبي في لبنان يستعيد توازنه، ويستعيد مكانته على الخريطة الصحية بفضل السياسات التي انتهجتها نقابة الأطباء في بيروت بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية بشكل عام".

وقال بخاش في كلمة ألقاها خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد أقيم في "بيت الطبيب" فرن الشباك: تقسمون اليمين الطبية ونحن ندخل مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بمستقبل زاهر بعد ان عانيتم خلال سنوات دراستكم وتدريبكم من الازمات الاقتصادية وتحديات الحرب المدمرة التي دمرت البشر قبل الحجر. ومع ذلك ثابرتم في الفترة الصعبة وحققتم اهدافكم. تقسمون اليمين الطبية في وقت يحتاج فيه القطاع الطبي إلى كل واحد منكم. وها أنتم اليوم ترفدون القطاع الصحي بدم جديد ينبض بالعلم والمعرفة التي تحتاج الى صقل وتدريب بعد ان اصبحتم تعرفون حقوقكم وتتحملون مسؤولياتكم تجاه المريض.

أضاف: نعوّل على الاجيال الجديدة وعليكم لإعادة هيكلة قطاع صحي سليم يتماشى مع مشروع بناء دولة عصرية تعيشون فيها بعيدًا عن البحث عن فرصة عمل خارج البلاد وتدفع بكم للبقاء في حضن الوطن وتقديم معرفتكم لخدمة المواطن وليس لاستخدامه كجواز مرور للهجرة. وإذا كان لا بد من السفر للمزيد من اكتساب المعرفة والعلوم الطبية فللعودة الأكيدة الى الوطن الأم الذي يحتاج إلى كل واحد منا كأطباء معنيين بصحة المواطن.

وفي الختام تمنى بخاش للأطباء الجدد التوفيق في حياتهم المهنية التي هي رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنة وظيفية.